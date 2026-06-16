Irán denuncia que la visa de un jugador de la selección expiró tras una entrada en EE. UU.

“El visado del jugador de la selección iraní de fútbol Mehdi Torabi expiró tras una única entrada en Estados Unidos”, indicó la FFI en un comunicado publicado en Telegram.

El organismo indicó que el resto de jugadores cuentan con visados de entrada múltiple para viajar a Estados Unidos, pero el de Torabi sólo tenía validez para una entrada, que se ha usado para el partido disputado este lunes ante Nueva Zelanda.

“La Federación Iraní de fútbol ya ha iniciado los trámites para obtener un nuevo visado para Torabi con el objetivo de que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos”, indicó.

Irán disputará el siguiente partido el 21 de junio ante Bélgica en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle el 27 contra Egipto.

La selección del país asiático ha establecido su centro de operaciones durante el Mundial en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ante los obstáculos logísticos y diplomáticos de los que responsabiliza a la Casa Blanca.

Según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo no recibieron autorización para ingresar en Estados Unidos.

La FFI denunció además antes del comienzo del campeonato que Estados Unidos había revocado las entradas que le corresponde según las normas de la FIFA para tratar de impedir la asistencia de los aficionados iraníes a los partidos del Mundial.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar la primera ronda.