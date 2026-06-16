Kimmich: “Tenemos que trabajar la estabilidad, encajamos demasiados goles”

“Sólo hemos jugado el primer partido hasta ahora contra un rival que no tiene nivel top. Creo que tenemos cualidades muy buenas y podemos incordiar a los grandes equipos. Pero, por supuesto, tenemos que trabajar en nuestra estabilidad, porque encajamos demasiados goles. Eso no nos puede pasar contra los grandes rivales”, declaró en rueda de prensa en la concentración del equipo en Estados Unidos.

“Tenemos que mantener la tensión. Eso se hace con buenos entrenamientos. Trabajamos en lo que queremos mejorar y mejoramos aún más nuestras fortalezas”, continuó Kimmich, que remarcó el “buen ambiente” en el equipo y su trascendencia para cualquier éxito: “Es importante que todos nos llevemos bien para avanzar hacia el objetivo”.

“Por ahora, todo funciona muy bien. Hemos ganado diez partidos seguidos y tengo la sensación de que vamos por muy buen camino”, insistió el capitán de Alemania, cuyo conjunto atraviesa su mejor racha en 46 años.

Desde 1980, el combinado germano no encadenaba tanta cantidad de triunfos. Entonces llegó hasta doce con Jupp Derwall.

Y remarcó la ambición del equipo: “Aparte de Manuel Neuer, sólo tenemos jugadores que aún no han ganado nada con la selección y tienen ese hambre. Puedes despertar a Pavlovic a las dos de la mañana y jugar al fútbol con él, porque es lo mejor que puede haber para él. Es muy especial que haya muchos chicos que estén totalmente entregados al fútbol y quieran tener un país detrás”.

También defendió el compromiso de Leroy Sané: “He escuchado las críticas y no creo que sean tan comprensibles. Me pareció muy comprometido, especialmente por su comportamiento en el repliegue. Siempre volvía y nunca me dejaba solo. Pero, claro, no marcó ningún gol, que eso es lo que siempre juzgan desde fuera”.

Kimmich repasó que Julian Nagelsmann, su entrenador con Alemania en la actualidad y antes en el Bayern Múnich, es “muy claro en su comunicación”.

“Aborda las cosas de forma abierta y honesta, tanto en conversaciones individuales como con el equipo. Me pareció una etapa muy buena después de la Eurocopa, también en la Liga de Naciones. Se mantuvo fiel a sí mismo y mantuvo la calma. Simplemente lo hace bien y por eso los jugadores le siguen”, resaltó.

Después del 7-1 a Curazao, sus dos siguientes rivales serán Costa de Marfil y Ecuador. En su duelo directo, el conjunto africano ganó al sudamericano. “Realmente no vimos el partido, porque estábamos en el avión. Costa de Marfil es físicamente fuerte y tiene jugadores espectaculares en ataque y Ecuador defiende muy bien. Serán dos partidos difíciles”, valoró.

En Costa de Marfil causa sensación Yan Diomande, ahora en el Leipzig alemán, por el que fichó desde el Leganés español.

“Ha tenido una evolución tremenda. Hace un año, casi nadie le conocía. Tuvo una temporada sobresaliente. Siempre jugó de forma constante y ofreció actuaciones espectaculares. Su regate es extraordinario y tiene una gran velocidad. Pero también hay otros jugadores en Costa de Marfil. Tenemos que prepararnos bien”, apuntó.