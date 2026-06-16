La selección mexicana afina detalles para su partido contra Corea del Sur

El equipo del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre tuvo hoy su última práctica antes de viajar a Guadalajara, donde este jueves se medirá a los asiáticos en un partido en el que el ganador será líder en solitario del sector, en el que también aparecen República Checa y Sudáfrica.

México trabajó bajo una intensa lluvia que no influyó en el gran ambiente que persiste entre los jugadores gracias a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica que obtuvieron el pasado jueves en la inauguración del certamen.

Guillermo Ochoa, veterano guardameta de 40 años, quien ayer anunció que una vez que termine la Copa del Mundo dirá adiós al fútbol, fue el primer en saltar a la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol.

Ochoa caminó por el campo y miró alrededor, como si quisiera guardar cada momento de sus últimos entrenamientos con el tri, conjunto con el que está en su sexto Mundial.

Conforme sus compañeros se incorporaron, las sonrisas y buen humor se adueñaron de la práctica, en la que los jugadores activaron con trote, en el tradicional ‘torito’ y en un exigente tenis balón.

En los ejercicios entre parejas Gilberto Mora, la joven joya mexicana, exhibió su buen pie junto a Álvaro Fidalgo, español naturalizado, en un intercambio de técnica que acaparó la atención de los medios de comunicación que se dieron cita para seguir la práctica.

En el trote alrededor de la cancha, Julián Quiñones, autor del primer gol en el duelo ante los sudafricanos, motivó a sus compañeros con aplausos junto a Israel Reyes y Armando González.

Quiñones es uno de los integrantes del conjunto en mejor momento de forma, viene de ser máximo goleador con el Al-Qadisiyah del fútbol saudí, y su presentación en una Copa del Mundo con México no pudo ser mejor que con la firma de su primera anotación.

Raúl Jiménez, el otro anotador ante los sudafricanos, también mostró su confianza como uno de los líderes del equipo.

La selección mexicana viajará más tarde a Guadalajara, donde este miércoles, Javier Aguirre ofrecerá la tradicional conferencia de prensa previa al partido.