Las Chicago Stars fichan a la internacional española Leila Ouahabi

Leila Ouahabi, defensora de 33 años, firmó un contrato de tres años con las Stars.

"Estoy muy ilusionada por unirme a Chicago Stars. Este es un nuevo reto en mi carrera y estoy deseando conocer a mis compañeras y empezar a jugar. Quiero aportar mis conocimientos y experiencia futbolística al equipo, dar la mejor versión de mí misma y ayudar a que el equipo también lo haga. Chicago está construyendo un gran proyecto y creo que este es el lugar adecuado para competir al máximo nivel", dijo Ouahabi.

Ouahabi llega a las Stars tras jugar cuatro temporadas con el Manchester City, donde ayudó al club a conquistar el título de la Women’s Super League por primera vez en 10 años el 6 de mayo de 2026, así como la Women’s FA Cup 2026, completando un valioso doblete con el club.

La defensora disputó 68 partidos de liga entre 2022 y 2026 y 106 encuentros en todas las competiciones, convirtiéndose en parte del histórico '100 Club' del Manchester City, que reconoce a las jugadoras que han alcanzado la cifra de 100 apariciones con el club o 100 contribuciones de gol.

"Estamos encantadas de darle la bienvenida a Leila a Chicago Stars y de incorporar su experiencia y su trayectoria internacional a nuestra plantill", afirmó la presidenta de Chicago Stars FC, Karen Leetzow.

"Leila es una ganadora contrastada y ha brillado en algunos de los clubes y competiciones más importantes del mundo, además de hacerlo en el escenario internacional con España. Confiamos en que fortalezca nuestra línea defensiva tras una temporada histórica con el Manchester City", añadió.