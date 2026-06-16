Logan Rogerson reemplaza al lesionado Matt Garbett

Garbett no ha podido recuperarse de una lesión en los isquiotibiales y de hecho no pudo entrar en la convocatoria para el primer encuentro de los All Whites en el Mundial 2026, en el que el conjunto 'kiwi' empató ante Irán por 2-2.

Rogerson, de 28 años, ha militado con anterioridad al Auckland FC en el Wellington Phoenix, el Carl Zeiss Jena alemán, el Auckland City, el HJK Helsinki y el Haka finlandeses y el Noah armenio. Ha sido internacional en 18 encuentros, en los que ha marcado dos tantos.

El atacante se incorporará inmediatamente a la disciplina del conjunto neozelandés, que celebró el empate en Los Ángeles con un doblete de Eli Just, primer jugador de los All Whites que logra dos dianas en un partido mundialista y quinto en anotar tras Steve Sumner, Stephen Wooddin, Winston Reid y Shane Smeltz.

Nueva Zelanda se enfrentará a Egipto el próximo domingo y a Bélgica el sábado 27, ambos encuentros en el estadio BC Place de Vancouver.