Lyndon Dykes, opción escocesa ante Marruecos

Dykes fue suplente, por detrás de Che Adams y Lawrence Shankland, frente Haití, pero dio otro aire al equipo en el cuarto de hora final que disputó, en su debut como mundialista. El atacante del Charlton, de la Championship -segunda división- inglesa, se adapta mejor a lo que el preparador quiere ante Marruecos.

Diez goles en 52 partidos con la selección alumbran el trayecto de este australiano de nacimiento, de 30 años, que optó por defender a Escocia, donde creció como jugador. Hace siete cursos, en 2019, no formaba parte del fútbol profesional y jugaba en las categorías inferiores con el Queen of the South.

"Siempre me he sentido preparado para la cita. Siempre he dado lo mejor de mí. Soy muy transparente con mis emociones y siempre estoy listo. Depende del entrenador decidir qué es lo mejor para el equipo ante Marruecos", destaca Dykes. "Estoy preparado para lo que sea. Sea cual sea mi papel", añade.

El estilo de juego de Dykes puede ser más eficaz frente a Marruecos. "No estoy seguro. Todos aportamos cualidades diferentes individualmente como jugadores. Mis puntos fuertes son subir al ataque y ser esa opción de pase para rematar", señala.

"Es el entrenador quien decide la alineación y eso es lo que ha funcionado tan bien en este torneo. Somos un equipo, tenemos fortalezas individuales, pero las aprovechamos todas en conjunto", insiste el jugador del Charlton.

"Cada partido tiene un rival distinto y los resultados varían según la forma en que tengamos que jugar. Va a ser un partido difícil. Espero poder jugar, pero sea como sea, así son las cosas", agrega.

Para el encuentro del viernes, en Boston, se prevén temperaturas altas. "Va a hacer más calor que la otra noche, pero llevamos mucho tiempo entrenando y ya estamos acostumbrados. Todos los equipos están en la misma situación, así que es lo que hay", comenta.

Escocia aún no ha profundizado en lo que puede encontrarse ante Marruecos. "Solo unos detalles por ahora", destaca, "pero tenemos unos días para conocerle más. Hemos vuelto a entrenar este martes. De todas formas, es un buen equipo. Tienen jugadores de talla mundial y son peligrosos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros como equipo para asegurarnos de conseguir un buen resultado".

Lyndon Dykes es ambicioso. No quiere mirar más allá del próximo partido, ni pensar en la clasificación: "Queremos ganar todos los partidos. Ese es el objetivo principal para todos. Nos quedan tres partidos y hemos ganado uno, pero aún nos quedan dos más."

El jugador escocés vive un momento feliz, impensable para él. "Es una Copa del Mundo, así que es un sueño para todo aquel que juega al fútbol. El torneo anterior fue una decepción", dijce Dykes, que se perdió el anterior mundial.

"Nunca hubiera soñado con estar en esta situación. Crecí en Australia, practicando todo tipo de deportes y llegué tarde al fútbol. Eso fue gracias al Queen of the South. Escocia me dio la oportunidad de llegar a donde estoy ahora. Estaré eternamente agradecido. Es un sueño hecho realidad", resume el delantero.