Mikel Merino: “Lo que estamos haciendo va a tener recompensa”

Una reflexión que el futbolista hizo después de ser preguntado por el Europeo sub-21 de 2019 en el que formó parte del equipo español entonces entrenado por Luis de la Fuente y que, tras comenzar el torneo con derrota, ganó el campeonato.

“Acabó de una manera que ojalá acabe este que tenemos enfrente. He visto un míster muy parecido, tranquilo y sabiendo que hay baches en el camino. Si algo no nos viene bien en este momento es que cunda el pánico. Lo que estamos haciendo va a tener recompensa porque estamos trabajando igual y siempre nos ha funcionado”, dijo en rueda de prensa.

“Hemos cambiado mucho desde entonces. Lo bueno es que aprendes de todas las experiencias. Luis nos tiene que dar tranquilidad, pero nosotros tenemos ese poso de que por un bache no se va todo al traste”, añadió.

Además, Mikel Merino aseguró que la mejor forma de darle la vuelta a la situación es “con una victoria contundente” en el partido ante Arabia Saudí del próximo domingo.

“Personalmente, no soy mucho de mandar mensajes. El mejor mensaje es darle la vuelta a la situación con una victoria contundente en el próximo partido. En los momentos fáciles es fácil hablar de familia, pero cuando hay momentos difíciles es cuando esa familia sale a relucir. En estas horas he visto al equipo muy unido y con ilusión de hacer las cosas bien. El mensaje hay que mandarlo en el próximo partido”, subrayó.

“Contra Escocia pasó algo parecido. Tenemos la experiencia de que haya un poco de alboroto alrededor. Y estamos haciendo las cosas bien sabiendo que somos un buen equipo. La tranquilidad es lo que prima en este momento, no volvernos locos por un resultado que no ha sido positivo”, continuó.

“Si algo hay en este grupo es autrocrítica. Incluso en la victoria. Tenemos que ver lo positivo y ver que muchas historias muy buenas han empezado con partidos no tan buenos. Argentina empezó perdiendo contra Arabia Saudí y ganó el Mundial”, analizó.

Una Arabia Saudí que será el próximo rival de España y a la que estuvo analizando en su partido frente a Uruguay horas después de empatar contra Cabo Verde.

“Estuve viendo el partido. Fue muy competido, con dos rivales que van de frente y que nos lo van a poner muy difícil. Arabia Saudí tiene un nivel más alto de lo que se puede pensar. Que todos estemos empatados a estas alturas me da una sensación de que todo empieza de nuevo y hay que hacerlo muy bien para estar arriba”, dijo.

A España se le resisten los buenos resultados en los Mundiales desde que ganó el torneo en 2010, ya que solo ha logrado vencer tres partidos, uno por edición, antes de llegar a la actual.

“No sé decir la razón. A nivel psicológico veo al equipo afrontándolo de la misma manera. No creo que sea algo mental y sí al tipo de rival al que te enfrentas. El fútbol no son matemáticas”, destacó.

Además, insistió en que ser una familia en la concentración es una ventaja para ellos a nivel de competitividad para entrenarse más fuerte cuando se tiene menos protagonismo.

“La palabra familia se extrapola también a eso, a adaptarte a un rol diferente. Si no te toca jugar estás cabreado porque queremos ser importantes, pero tiene que convertirse en algo positivo para ponérselo difícil al míster a la hora de elegir. Y bendito problema”, declaró.

Mikel Merino, asimismo, elogió a su compañero Lamine Yamal: “Es un jugador especial. Un perfil distinto al que había en el campo y eso cambia a nivel táctico para los rivales. Con el nivel que tiene Lamine Yamal puede afectar a cada partido en cualquier momento”.

“A Lamine Yamal le he visto muy bien. Risueño, encantador, con bromas… sin perder esa alegría que le caracteriza”, agregó.

Además, el centrocampista restó importancia a su ausencia en el entrenamiento de este martes.

“Me encuentro bien. Ha sido por gestión de cargas. En días anteriores entrené un poco extra, pero hoy era el día de bajar un poco la carga y me siento bien”, señaló.