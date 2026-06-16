Modric: "Este partido no va a ser decisivo"

"No necesariamente va a ser decisivo. Todos los partidos van a ser importantes y el resultado de este no debería significar nada, el camino puede variar. Es importante, pero no decisivo", dijo en conferencia de prensa.
Ante el comienzo de su quinto mundial, Modric aseguró que no ha cambiado nada respecto a la emoción, los nervios previos y que su objetivo es disfrutar. "Hacerlo lo mejor que pueda y saborear cada partido, cada día, cada entrenamiento".
"Es mi quinto mundial. Es una experiencia fantástica que no hubiera podido soñar. Cuando eres un niño sueñas con ponerte la camiseta de la selección y voy a llegar a 100 partidos. Es impresionante. Cada compañero, cada entrenador, me ha hecho mejor jugador y persona. Les estoy muy agradecido". resaltó.
Y sobre la receta para seguir jugando con 40 años, dijo: "Está la pasión y amor por el fútbol. En el fútbol antes te retirabas a los 32-33 años. Ahora vamos más allá. En este ha tenido un impacto fundamental que hay muchas herramientas que nos ayudan en la recuperación, pero también la pasión por el fútbol".