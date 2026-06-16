Néstor Lorenzo recuerda que Colombia necesita alegrías y la selección buscará dárselas

"Colombia es alegría, necesita un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso; no será fácil, pero tenemos en cuenta la identidad del colombiano y hemos tratado de respetarla", señaló el entrenador en una rueda de prensa en el Estadio Ciudad de México, reconocido como Azteca, donde este miércoles enfrentará a Uzbekistán.

Aunque los pronósticos sitúan a su equipo como favorito, Lorenzo recordó que las distancias en el fútbol se han acortado cada vez más, lo cual se demuestra una y otra vez en los Mundiales.

"No hay que subestimar a nadie. Uzbekistán en un gran equipo, con un gran técnico y varios jugadores de categoría. Juegan con tres defensores o cinco en bloque bajo, dos carrileros extremos y un delantero que juega bien de espalda. Ellos contraatacan bien, saben a qué juegan y tienen buena pelota parada", explicó.

Según el manejador, integrante de la selección argentina finalista en el Mundial de Italia-90, Colombia mañana deberá ser paciente para crear jugadas ofensivas y tener claridad a la hora de ejecutarlas.

Al referirse al escenario del partido, el Azteca, recordó las hazañas allí de Diego Maradona y Pelé, y se mostró conmovido por hacer el debut mundialista de Colombia en el mismo lugar.

"Es un estadio mítico; emociona pisar ese césped y saber que ahí tuvimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En 1986, yo estaba en las selecciones juveniles y lo viví de cerca; era chiquito cuando fue lo de Pelé, un monstruo", recordó.

Optimista, aunque mesurado, Lorenzo celebró la buena salud de sus 26 jugadores y destacó la mejoría de la forma deportiva del centrocampista James Rodríguez, una de las claves del ataque que tendrá como líder a Luis Díaz, del Bayern Munich.

"James llega bien, ha tenido un gran crecimiento físico, y con su talento, puede dar claridad sin correr tanto", reveló.

Al referirse a Díaz, una de las grandes figuras del fútbol mundial, confió en que la madurez del goleador supere las presiones de encabezar a la selección y luego destacó el carácter del delantero de 29 años.

"Todos los jugadores que están en el Mundial en algún momento recuerdan al niño que fueron; Lucho es un ejemplo: le dices, hoy descansas y va, agarra la pelota porque no puede vencer la tentación de estar con la ella en los pies", indicó.

El seleccionador advirtió que su equipo está preparado para jugar en la altitud de la Ciudad de México, de 2.240 metros sobre el nivel del mar, y confió en tener un buen inicio en este Mundial.

Al referirse a la pausa de hidratación, implementada por la FIFA a la mitad de cada tiempo, dijo que cuando la temperatura supera los 30 grados centígrados, puede ayudar, pero cuando pasan tres o cuatro minutos para anuncios publicitarios ya el concepto cambia.

"Me gustaría saber si ese es el sentido inicial o es el de la hidratación nada más", concluyó.