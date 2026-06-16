Roberto Martínez y las pausas de hidratación que "cambian" las reglas del juego

El 'nuevo' fútbol de cuatro partes causó debate en este Mundial y Martínez, que se estrenará este miércoles con Portugal ante Congo en Houston, compartió su visión sobre el impacto de estos 'tiempos muertos' en su trabajo.

Su primer partido se jugará en el NRG Stadium de Houston, un estadio con techo en el que las dos selecciones competirán con aire acondicionado. Si algunos críticos consideraron innecesarias las pausas en contextos de este tipo, Martínez destacó la necesidad de tener uniformidad en el torneo.

"El juego cambia. Si necesitamos pausas de hidratación, que a veces necesitamos, en el mismo torneo tenemos que tener pausas de juego en todos los partidos. No es mi opinión decir que las necesitamos, pero cuando las tenemos cambia mucho cómo trabajamos durante los partidos", dijo Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro contra Congo.

"Antes eran dos partes, como entrenador tenías la preparación previa al encuentro y luego el descanso (para hablar con los futbolistas)", reflexionó.

"Ahora son cuatro partes. Es distinto para los jugadores y para el cuerpo técnico, tenemos que usar un periodo de tres minutos para trabajar aspectos tácticos, cosa que ya vemos en otros deportes y ayuda mucho", concluyó.