Rubén Vargas y Suiza ya piensan en Bosnia

Suiza no pasó del empate (1-1) ante Catar, que equilibró la situación en la última jugada del partido. Pero Canadá y Bosnia, los otros componentes del Grupo B, tampoco pasaron de la igualada. Todo está por hacer en el cuarteto, aunque el margen de error del conjunto helvético ha decaído.

El tiempo de reflexión para Suiza terminó este martes cuando las sesiones de entrenamiento en la Academia Judía de San Diego, después de dos días de cierta relajación, volvieron al mando del seleccionador Murat Yakin, uno de los blancos de las críticas tras el empate.

Rubén Vargas fue uno de los destacados de Suiza y reconoce que el empate a última hora de su rival le afectó considerablemente. "No fue una noche fácil para mí. Estaba enfadado y profundamente decepcionado por lo que sucedió en el campo", dijo.

"Es el momento para estar unidos y ser positivos. Hay presión, desde luego. Estamos en un Mundial", señaló el jugador del Sevilla, que se aferra a otros resultados inesperados en el Mundial, como el empate de España contra Cabo Verde o el de Bélgica con Egipto, para elevar su optimismo.

"Ya no hay partidos fáciles y lo estamos viendo. Hay ejemplos recientes. Pero el ambiente en nuestra selección, a pesar del mal debut, es bueno", insistió el futbolista del Sevilla, que fue sustituido por Zeki Amdouni a once minutos del final, cuando Suiza ganaba a Catar.

Los atacantes de Suiza fallaron numerosas ocasiones de gol. Vargas también. "Necesitamos mejorar y elevar nuestro nivel. Lo que claramente nos faltó fue eficacia y hambre de gol. No brillamos como lo hicimos en la fase de clasificación", insistió Ruben Vargas, que se negó a enjuiciar la dirección técnica de Murat Yakin.

"No me corresponde juzgarlo", dijo. "El tiempo pasaba y no fuimos capaces de ampliar la ventaja del 1-0 y nos pusimos nerviosos", reconoció.

Todo está abierto en el Grupo. Suiza apenas completará dos sesiones intensas de entrenamiento antes del duelo con Bosnia. "Dos sesiones de entrenamiento completas para el partido contra Bosnia son suficientes", considera Vargas, uno de los pesos pesados del combinado helvético.

Los marcadores y la igualdad han mejorado el talante de Suiza. Manuel Akanji, de hecho, considera que "no ha pasado nada y que según está el grupo", todo vuelve a empezar.