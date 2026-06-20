Nacionales
20 de junio de 2026 a la - 11:08

Padres de postulantes a FADA-UNA denuncian ayuda a algunos alumnos en examen

Examen de postulantes para acceder a las Becas del Gobierno, en la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA), una de las sedes donde se tomaron las pruebas.
Imagen ilustrativa.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Un grupo de padres de estudiantes que buscan ingresar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción afirman que durante un examen la semana pasada, la docente a cargo ayudaba a algunos de los participantes en perjuicio de los demás.

Por ABC Color

Padres de estudiantes que se postularon para ingresar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denuncian irregularidades durante un reciente examen, durante el cual, según afirman, una docente ayudó a algunos alumnos en detrimento de los demás.

Según la denuncia, el supuesto hecho irregular tuvo lugar durante el examen final de la materia Matemáticas para el ingreso a la FADA, que se llevó a cabo el pasado sábado 13 de junio.

Supuestamente, durante la evaluación de uno de los grupos de postulantes, la docente a cargo del examen brindó ayuda a algunos de los estudiantes, señalándoles respuestas en las preguntas de selección múltiple, entre otras presuntas formas de asistencia.

“Puso en desventaja al resto”

Grupo de ocho personas en un parque, posando. Mujeres y hombres con diversas vestimentas, rodeados de árboles.
Algunos de los padres denunciantes, hoy en el campus de la FADA-UNA.

“Estamos muy indignados, se cometió una falta gravísima”, dijo a ABC Color Érica Torres, madre de un alumno postulante, quien argumentó que la ayuda supuestamente brindada por la docente a algunos alumnos “puso en desventaja al resto”.

Los padres manifiestan que la docente tenía familiaridad especial con los alumnos a quienes presuntamente ayudó y que habría sido su profesora particular.

“Vemos en redes que esta profesora tenía contacto con estos alumnos que fueron ayudados, hacía de profesora particular aparte”, dijo Fabiana Martínez, también madre denunciante.

“Caso omiso” de las autoridades

Otra madre, Leticia Paredes, dijo que las autoridades de la FADA hicieron “caso omiso” al reclamo presentado por los padres a través de una nota dirigida al decano de la facultad, José Gregorio Insfrán.

Las mujeres manifestaron que no necesariamente piden que el examen sea anulado y vuelva a rendirse, teniendo en cuenta que eso podría ser injusto para los alumnos de otros grupos en los que no se registraron irregularidades.

Sin embargo, exigen garantías de que en los siguientes cuatro exámenes que los postulantes deben rendir “no vuelva a ocurrir” una situación como la que fue denunciada.