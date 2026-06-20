Padres de postulantes a FADA-UNA denuncian ayuda a algunos alumnos en examen

Padres de estudiantes que se postularon para ingresar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denuncian irregularidades durante un reciente examen, durante el cual, según afirman, una docente ayudó a algunos alumnos en detrimento de los demás.

Según la denuncia, el supuesto hecho irregular tuvo lugar durante el examen final de la materia Matemáticas para el ingreso a la FADA, que se llevó a cabo el pasado sábado 13 de junio.

Supuestamente, durante la evaluación de uno de los grupos de postulantes, la docente a cargo del examen brindó ayuda a algunos de los estudiantes, señalándoles respuestas en las preguntas de selección múltiple, entre otras presuntas formas de asistencia.

“Puso en desventaja al resto”

“Estamos muy indignados, se cometió una falta gravísima”, dijo a ABC Color Érica Torres, madre de un alumno postulante, quien argumentó que la ayuda supuestamente brindada por la docente a algunos alumnos “puso en desventaja al resto”.

Los padres manifiestan que la docente tenía familiaridad especial con los alumnos a quienes presuntamente ayudó y que habría sido su profesora particular.

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“Vemos en redes que esta profesora tenía contacto con estos alumnos que fueron ayudados, hacía de profesora particular aparte”, dijo Fabiana Martínez, también madre denunciante.

“Caso omiso” de las autoridades

Otra madre, Leticia Paredes, dijo que las autoridades de la FADA hicieron “caso omiso” al reclamo presentado por los padres a través de una nota dirigida al decano de la facultad, José Gregorio Insfrán.

Las mujeres manifestaron que no necesariamente piden que el examen sea anulado y vuelva a rendirse, teniendo en cuenta que eso podría ser injusto para los alumnos de otros grupos en los que no se registraron irregularidades.

Sin embargo, exigen garantías de que en los siguientes cuatro exámenes que los postulantes deben rendir “no vuelva a ocurrir” una situación como la que fue denunciada.