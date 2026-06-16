Rüdiger, tras renovar con el Real Madrid: "Tengo un compromiso de cambiar las cosas"

"No hemos terminado aquí. Renovar mi viaje con el Real Madrid me hace sentir orgulloso, pero más que nada, es un compromiso de cambiar las cosas junto a mis compañeros de equipo. Estamos atravesando una fase exigente. Los contratiempos nos han puesto a prueba, pero aquí es exactamente donde quiero estar", señaló el internacional, que se encuentra con su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Rüdiger, de 33 años, llegó al conjunto madridista en 2022 procedente del Chelsea y firmó por cuatro temporadas, vinculación que se amplía por un curso más después de haber sido uno de los fijos en el centro de la zaga en los esquemas del técnico italiano Carlo Ancelotti y los españoles Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, los entrenadores que ha tenido en este tiempo.

El central se mostró con confianza en sus redes sociales y también mandó un mensaje a sus detractores: "Algunas personas pueden haberme descartado después de mis lesiones, pero eso sólo me motivó aún más, así que gracias por eso".

"Cualquiera que me conozca sabe que me encantan los retos, me nutro de ellos. aunque las cosas no han sido sencillas la temporada pasada, mi creencia sigue siendo absoluta: estamos unidos, luchamos juntos y superaremos esto juntos. Ahora más que nunca, ¡hala Madrid!", concluyó Rüdiger.

Con el cuadro madridista ha ganado una Liga de Campeones, dos Supercopas de Europa, una Copa Mundial de clubes, una Copa Intercontinental, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España; además, con el Chelsea ganó la FA Cup, la 'Champions', la Liga Europa, la Supercopa continental y un Mundial de Clubes.

Rüdiger se encuentra disputando con la selección de Alemania el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y participó en la victoria sobre Curazao (7-1), en donde salió al campo en el minuto 72 en lugar de Jonathan Tah.