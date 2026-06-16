Sainz: A la Selección le digo que ánimo, un partido no dictamina el resultado del Mundial

Madrid, 16 jun (EFE).- Carlos Sainz, piloto español de Fórmula Uno y embajador del 'Madring', el circuito semi-urbano que albergará, el segundo fin de semana de septiembre, el Gran Premio de España, declaró este martes, en el marco del acto de presentación del mismo, que a la selección española de fútbol, que el lunes empató sin goles ante la de Cabo Verde, le dice que "ánimo, que un partido no dictamina el resultado del Mundial" de fútbol.