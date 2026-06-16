Sainz: A la Selección le digo que ánimo, un partido no dictamina el resultado del Mundial

"A la selección le digo que ánimo; un partido no dictamina el resultado del Mundial", manifestó Sainz, de 31 años, que afronta su undécima temporada -la segunda en Williams- en la categoría reina, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios.
"Siempre hay nervios en un primer partido y jugamos contra un equipo motivadísimo", comentó el talentoso piloto madrileño, gran aficionado al fútbol. "Confío en que ganaremos los partidos que vienen y que nos meteremos en la pelea", añadió Sainz, durante su rueda de prensa posterior al acto de presentación del Madring, este martes en la capital de España.