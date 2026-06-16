Scott McKenna, recuperado, uno más para Steve Clarke

El presencia en la sesión de trabajo en el campo del Charlotte FC del zaguero del Dinamo Zagreb, que había estado apartado del plantel desde la llegada al Mundial a causa de esa dolencia, fue lo más relevante de la jornada en la que el conjunto escocés comenzó la cuenta atrás para su segundo compromiso.

Supone un respiro para la selección de Steve Clarke en la fase de grupos y para las expectativas del cuadro europeo, que han crecido tras la victoria contra Haití y la recuperación del central del Dinamo Zagreb, que hace dos temporadas militó en el Las Palmas.

Escocia lidera el Grupo C por delante de Marruecos y Brasil, que empataron a un tanto en el encuentro que completó la primera jornada.