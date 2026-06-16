16 de junio de 2026 a la - 14:55
Sorteo de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027
Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Sorteo de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027, cuyos partidos de ida están programados para el 9 de julio y los de vuelta, para el 16 del mismo mes.
Connah's Quay Nomads (WAL) - Ballkani (KOS)
Mornar (MNE) - Atlètic Club d'Escaldes (AND)
Mondorf-les-Bains (LUX) - Dinamo Tiflis (GEO)
Caernarfon Town (WAL) - Levadia Tallin (EST)
Hegelmann (LTU) - Paide Linnameeskond (EST)
NSÍ Runavík (FRO) - Hamrun Spartans (MLT)