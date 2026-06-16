Fútbol Internacional
16 de junio de 2026 a la - 14:55

Sorteo de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

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Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Sorteo de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027, cuyos partidos de ida están programados para el 9 de julio y los de vuelta, para el 16 del mismo mes.

Por EFE

Connah's Quay Nomads (WAL) - Ballkani (KOS)

Mornar (MNE) - Atlètic Club d'Escaldes (AND)

Mondorf-les-Bains (LUX) - Dinamo Tiflis (GEO)

Caernarfon Town (WAL) - Levadia Tallin (EST)

Hegelmann (LTU) - Paide Linnameeskond (EST)

NSÍ Runavík (FRO) - Hamrun Spartans (MLT)