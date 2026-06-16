Trossard: “No debemos subestimar a Irán ni a Nueva Zelanda”

“Del partido entre Irán y Nueva Zelanda sólo he visto los goles. No debemos subestimarlos. Será importante marcar rápido”, expresó en la rueda de prensa de este martes, horas después del 1-1 del lunes contra Egipto en su estreno en el torneo.

El objetivo se mantiene en el primer puesto del cuarteto. “Claro que queremos ganar el grupo. No vienes al Mundial por un segundo puesto. Tenemos que ganar los próximos partidos e intentar marcar el máximo de goles posibles”, enfocó el futbolista, que consideró que les habría gustado ganar a Egipto.

Bélgica fue demasiado conformista en el primer tiempo. “No queríamos esperar en el comienzo del partido. Queríamos empezar con fuerza. No tengo explicación. Es cierto que las condiciones no eran perfectas, pero no debería ser una excusa. El campo estaba muy seco y el balón circulaba demasiado lento. También hubo demasiadas imprecisiones nuestras, aunque la segunda parte fue mejor por nuestra parte”, expuso.

La entrada de Romelu Lukaku impactó de inmediato en el 1-1 para Bélgica. “Sabemos lo que puede hacer. Charles De Ketelaere es un poco más móvil, pero Romelu aguanta el balón y permite subir a los compañeros. Jugar con él es diferente, pero es una ventaja tenerlo como recurso. Me gusta jugar con los dos por igual”, apuntó.

A nivel personal, Trossard se siente “cada vez mejor” con la selección belga.

“Tengo mucha confianza del entrenador. Eso me ayuda. A medida que juegue muchos minutos, espero crecer en este Mundial. Estoy bien físicamente y puedo con un encuentro entero. Lo demostré ayer. Rudi me dijo que jugué un partido completo. Es agradable recibir cumplidos del entrenador. Es una pena no haber podido ayudar con un gol”, lamentó.