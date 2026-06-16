Un salvadoreño dirigirá el duelo entre Paraguay y Turquía

La FIFA designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el encuentro entre Paraguay y Turquía, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso se disputará este viernes a la medianoche de Paraguay en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en la Bahía de San Francisco, y será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones, que llegan necesitadas de puntos tras caer en sus respectivos debuts.

Iván Arcides Barton Cisneros, de 35 años, cuenta con insignia FIFA desde 2018 y posee experiencia en competiciones internacionales de alto nivel, incluyendo la Copa Mundial de Qatar 2022 y diversos torneos organizados por la Concacaf.

El juez salvadoreño estará acompañado por sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro como asistentes de línea.

Por su parte, el jamaiquino Oshane Nation fue designado como cuarto árbitro, mientras que el trinitense Caleb Wales cumplirá funciones como quinto oficial.

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La FIFA aún no confirmó a los responsables del VAR y del AVAR (Asistente VAR), cuyos nombres se darán a conocer en las próximas horas.

Paraguay buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Estados Unidos, mientras que Turquía intentará hacer lo propio tras caer frente a Australia, en un encuentro que puede resultar decisivo para la continuidad de ambos seleccionados en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.