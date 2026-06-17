Fútbol Internacional
17 de junio de 2026 a la - 17:00

Abucheos a Bellingham al decir su nombre por la megafonía

Imagen sin descripción

Arlington (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham fue abucheado cuando por la megafonía dijeron su nombre al anunciar las alineaciones de Inglaterra y Croacia, que se enfrentan en el estadio AT&T de Arlington.

Por EFE

La presencia del centrocampista o no en la alineación titular del conjunto que dirige Thomas Tuchel ha sido uno de los debates abiertos en la selección inglesa, entre los que le prefieren o los que se inclinan por Morgan Rogers, del Aston Villa.

Inglaterra alinea a Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modrid, Petar Sucic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa.

Estadio AT&T de Arlington. 15.00 horas (20.00 GMT).