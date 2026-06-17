Abucheos a Bellingham al decir su nombre por la megafonía

La presencia del centrocampista o no en la alineación titular del conjunto que dirige Thomas Tuchel ha sido uno de los debates abiertos en la selección inglesa, entre los que le prefieren o los que se inclinan por Morgan Rogers, del Aston Villa.
Inglaterra alinea a Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modrid, Petar Sucic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa.
Estadio AT&T de Arlington. 15.00 horas (20.00 GMT).