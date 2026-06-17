Croacia iguala los dos goles de Kane: 2-2 al descanso en Dallas

Dallas (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Los dos goles de Harry Kane, uno de penalti en el minuto 12 y otro de cabeza en el 42, recibieron respuesta de Croacia, por medio de Martin Baturina en el 36 y Petar Musa en el 50, para establecer el empate al descanso entre el conjunto balcánico e Inglaterra (2-2), en la primera jornada del grupo L del Mundial 2026.