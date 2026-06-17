Salario mínimo: oposición cuestiona ajuste “arbitrario” de Peña y pide nuevos parámetros

Este miércoles, la Cámara de Senadores tiene previsto analizar un proyecto de ley presentado por legisladores opositores que plantea modificar la forma en que se calculan cada año los reajustes del salario mínimo en Paraguay.

Actualmente, los ajustes anuales al salario mínimo se basan solo en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), un parámetro que los proponentes del proyecto de ley opinan es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos.

El proyecto planea introducir por ley a la fórmula para calcular los ajustes otras variables como la variación de los costos de productos de la canasta básica familiar.

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El debate se produce cuando se acerca el plazo para que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) emita su dictamen de recomendación sobre el ajuste de este año, que se cree será mínimo. Sin embargo, voces del oficialismo han insinuado que el presidente Santiago Peña podría ordenar un aumento del salario mínimo más alto que lo que recomendaría el Conasam.

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“Necesitamos institucionalidad, no buena voluntad”

En conversación con ABC Color este miércoles, la senadora opositora Esperanza Martínez (Frente Guasu) calificó esas insinuaciones como una “picardía del Gobierno”, que probablemente buscará enmarcar el aumento como “un favor del Presidente”.

La senadora Martínez insistió en que es necesario establecer un “sistema institucional del Gobierno que, de manera científica, sistemática, permanente y regular, establezca el salario mínimo” y que una nueva ley para ese efecto es necesaria porque la que está vigente “no tiene ninguna de esas características”.

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“Lo que necesitamos es institucionalidad, no buena voluntad”, subrayó, señalando que esa aparente buena voluntad podría no existir en los siguientes años si los ajustes del salario mínimo siguen haciéndose de forma discrecional.

Ajuste “de acuerdo con el humor de Santiago Peña”

En líneas similares se expresó la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien dijo que el ajuste “arbitrario” que supuestamente pretende realizar el presidente Peña “va a ser un aumento antojadizo de acuerdo a variables que seguramente él maneja en su oficina”.

Calificó de “peligroso” que los ajustes al salario mínimo se definan “de acuerdo con el humor de Santiago Peña”.

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La senadora Paredes recordó que el año pasado la oposición ya presentó otro proyecto de ley similar al que se plantea hoy, que fue rechazado por el oficialismo cartista mayoritario en el Congreso.

Dijo creer que el proyecto a ser tratado hoy correrá la misma suerte.

“Creo que hoy van a volver a postergar, están tratando de evitar conversar de manera seria cómo podemos fijar el salario mínimo, lo que buscan es no estudiar nunca el proyecto”, dijo.