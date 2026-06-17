Madueke gana el pulso a Saka en Inglaterra y Croacia mantiene su once de gala

Por contra, el equipo balcánico liderado por el entrenador acude con su once de gala a partir del máximo referente, Luka Modric.
En la formación de los Tres Leones, cuando era mayoritaria la apuesta por Bukayo Saka desde el pitido inicial, el entrenador alemán Thomas Tuchel se ha decantado por Madueke.
Saka comenzará el partido en el banquillo.
Jude Bellingham, Declan Rice y Elliot Anderson son los llamados por Tuchel a mover los hilos de la mitad de la cancha ara abastecer a Harry Kane.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke.
Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric, Mario Pasalic, Martín Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic y Petar Musa.