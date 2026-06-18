El argentino Martín Anselmi: “Con lo del año pasado no podemos conformarnos”

“Vamos a seguir construyendo desde el piso que dejó el equipo, pero creyendo que se puede hacer mejor”, dijo el bonaerense, que elogió el trabajo de su antecesor en el cargo, Eder Sarabia.

“Sé que Eder está de vacaciones, pero es probable que mañana cene con él. Hay muchas cosas del año pasado con las que me siento identificado”, desveló el preparador, que añadió que hay “muchas cosas en las que tengo la misma sensibilidad” que Sarabia.

“Quiero que me transmita todos sus conocimientos”, señaló el técnico, que aseguró que sabía desde hace tiempo que su camino se iba a cruzar con el del Elche.

“He seguido el equipo desde que Christian Bragarnik lo adquirió”, explicó el argentino, que contará en Elche con parte de su equipo de trabajo habitual.

“Estoy en el lugar que quiero estar y quiero que el equipo siga transmitiendo esa conexión de dentro hacia afuera. Esta etapa me llega en un momento espectacular y creo que se viene un año mágico para mí”, aseveró Anselmi, de 40 años.

El técnico asumió que parte de la afición no lo conozca, si bien precisó que “prefiero que no me conozcan a que me conozcan mal”.

En cuanto a su idea de juego, Anselmi indicó que le gusta que sus equipos sean “protagonistas, intensos y muevan la pelota lo más rápido posible”.

“Me gusta tener la pelota porque, si la tengo, estoy más cerca de ganar. Y también defender con la pelota”, explicó el preparador, que no quiso marcar la permanencia como única meta, sino “ser mejores”.

“Me gustan los equipos inteligentes, que sepan sufrir. Hay dos palabras que me gusta utilizar: competir, que es dar el máximo sin importar el resultado, y equipo, porque no concibo el fútbol desde lo individual”, argumentó.

Anselmi admitió que le gustaría tener cerrada la plantilla, pero asumió que el mercado de fichajes será “largo y más con un Mundial por el medio”.

“Me va a dar tiempo a conocer a los jugadores, hay mucho camino recorrido. Ser competitivo es algo que se tiene que ver desde el primer partido. Me gusta desafiar los límites del jugador para intentar ser mejores”, explicó.

En relación con las negociaciones con el Elche, el argentino indicó que “lo que ha hecho el club es lo que tiene que hacer para fichar a un entrenador”.

“Me gusta saber por qué me contratan, es algo que disfruto y quiero que me conozcan. Disfruté las entrevistas y creo que se tiene que trabajar de esa manera”, añadió.

Anselmi aseguró que, pese a haber entrenado a equipos con objetivos importantes en otras competiciones, no teme dirigir un equipo que pueda sufrir para salvar la categoría, ya que su foco siempre estará puesto “en dar lo máximo en cada partido y no en el resultado”.

El bonaerense asumió que el Elche es un club “que potencia jugadores y pueden ser vendidos”, pero también destacó que es una entidad que puede buscar jugadores que quieran crecer a nivel deportivo.

En relación con el futuro de Josan Ferrández, que aún no ha recibido la oferta de renovación, dijo que tiene previsto hablar con él para conocer su deseo y no ocultó su voluntad de contar con jugadores “que puedan aportar experiencia”.

Anselmi, que se declaró aficionado de Newell’s Old Boys, aseguró tener como referencia profesional a Marcelo Bielsa y a Pep Guardiola.

“Lo único innegociable para mí en mis equipos es la entrega, que es lo único que no controlo”, sentenció el argentino, que se mostró encantado con la conexión existente entre la plantilla y la afición.

“Creo que la gente puede ilusionarse porque los vamos a representar. Quiero que mis equipos sean seres vivos y transmitan cosas”, finalizó.

El director general del club, Pedro Schinocca, señaló que la apuesta por Anselmi llega desde el “convencimiento” e indicó que los dirigentes del Elche se entrevistaron con siete candidatos.

“Tuvimos una charla extensa y estamos convencidos de que va a liderar el proyecto. Le espera una afición exigente que valora el protagonismo y la forma de juego”, dijo el dirigente.