IPS disparó hasta G. 2 millones el pago por limpiador en apenas once meses

El Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la gestión de Jorge Brítez y el gobierno de Santiago Peña, convalidó un aumento en los costos de sus servicios tercerizados de limpieza en el Hospital Central. En menos de un año, la previsional pasó de pagar en algunos ítems G. 6.975.333 a desembolsar hasta G. 9.105.144 mensuales por cada personal.

Mismos rostros, pero...

El cotejo de los contratos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deja al descubierto que los grandes beneficiados con este incremento son las empresas representadas por Mariela Carolina Molas y José Manuel González. Ambos empresarios acumulan graves denuncias ante los entes de control por supuestamente abonar a sus trabajadores asignados al Hospital Central remuneraciones significativamente inferiores al salario mínimo legal vigente (G. 2.899.048).

El 29 de diciembre de 2023, el grupo empresarial liderado por Molas y González aseguró un contrato de G. 19.704 millones por un periodo de seis meses bajo el nombre de Consorcio Central. El desglose de precios de aquella adjudicación estipulaba un costo mensual por cada limpiador de entre G. 6,9 millones y G. 8,9 millones.

El salto de precios

El 7 de noviembre de 2024, tras completarse la licitación con ID 446.505, González y Molas volvieron a firmar un millonario acuerdo con el IPS. Sin embargo, para este nuevo llamado recurrieron a un cambio de denominación. Dejaron de operar como Consorcio Central y pasaron a ser Consorcio Hospiclean.

A la par del cambio de nombre, los empresarios aplicaron un ajuste en sus pretensiones económicas. Los costos que 11 meses atrás promediaban un techo de G. 8 millones treparon a un rango de entre G. 8,9 millones y G. 9,5 millones por personal cada mes. En concreto, el incremento neto tolerado por el IPS en ese breve lapso osciló entre G. 1.358.400 y G. 2.129.811 por cada puesto.

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La sospecha del manejo de los servicios tercerizados en la previsional cobró fuerza con las últimas denuncias arrimadas a la DNCP. Los reclamos formales sostienen que Hospiclean abona sueldos de “miseria” a sus trabajadores en los pasillos del hospital, pero declara montos muy superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP) del propio IPS para simular una falsa legalidad y sortear los filtros licitatorios. “El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente, no presenta las documentaciones exigidas para acreditar el cumplimiento del pago”, dice el documento.

La UOC justifica costos

La directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del IPS, Priscila Flor, justificó los elevados montos alegando que lo contratado responde a un “servicio integral de limpieza”. Según la funcionaria, los G. 9,5 millones por empleado no corresponden estrictamente al salario del limpiador, sino que el costo total absorbe cargas sociales, vacaciones, aguinaldos, provisión de desinfectantes, insumos químicos de alta complejidad y hasta la logística de dos vehículos.

Sin embargo, las explicaciones técnicas de la previsional colisionan con la evidencia documental.

En el Dictamen UOC N° 86/24, emitido el 1 de julio de 2024 para establecer el precio referencial para el último llamado a licitación, la estructura de costos no detalla ninguno de los ítems citados por Flor.

El documento oficial simplemente estipula de forma genérica los precios referenciales tasados directamente “por personal de forma mensual”. A partir de ese monto por personal se establecieron los montos de los contratos.