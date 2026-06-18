El brasileño Raphael Claus, árbitro del España-Arabia Saudí

Claus es un árbitro de amplia experiencia en el fútbol brasileño e internacional y este es el segundo Mundial en el que ha sido seleccionado por la FIFA, tras el de Qatar 2022.

Además, dirigió en las Copas América de 2019 y 2021, así como la final de la edición de 2024 entre Argentina y Colombia, disputada en Estados Unidos. También formó parte del elenco de árbitros designados por la FIFA para el Mundial sub-20 de 2019.

Raphael Claus dirigirá por primera vez un partido de la selección española.

El colegiado brasileño promedia esta temporada en los 25 partidos que ha arbitrado en su país, según datos de BeSoccer, 4,08 cartulinas amarillas por encuentro y mostró siete cartulinas rojas.

Para el partido entre España y Arabia Saudí estará acompañado en las bandas por los también brasileños Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo.

Los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán ejercerán como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, respectivamente.