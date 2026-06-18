El director general del Elche, Pedro Schinocca, agradece que jugadores sean "apetecibles"

Con ello se refirió al interés de varios equipos por futbolistas como el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez o el internacional austríaco David Affengruber.

El dirigente del club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que hizo estas declaraciones durante la presentación de Matías Anselmi como nuevo entrenador, aseguró que el Elche es actualmente “un club ordenado que no necesita vender”.

“Va a ser un mercado largo, diferente y con un Mundial por el medio. Tenemos que valorar lo que significa un jugador del Elche hoy y, a partir de ahí, decidir”, añadió.

En relación al atacante Álvaro Rodríguez, Schinocca recordó que se trata de un jugador “con contrato en vigor".

"Contamos con él, pero el mercado dirá. Siempre defenderemos los intereses del Elche”, apostilló el dirigente del equipo ilicitano.

El director general también opinó sobre la decisión del club de rescindir el compromiso con Rafa Mir, jugador cedido al Elche por el Sevilla, tras conocer su condena a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

“Me remito al comunicado del club. Cuando vino al Elche lo hizo con las situaciones previstas y cláusulas”, explicó, antes de añadir que, a raíz de los hechos, la entidad decidió rescindir tanto el contrato laboral como el de cesión.