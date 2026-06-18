Marruecos y Escocia buscan hacerse hueco en un grupo C en el que Brasil deja dudas

"Somos ambiciosos y tenemos fútbol", expresó el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, preguntado por EFE después de que la selección norafricana le sacara un merecido empate 1-1 a Brasil.

El buen resultado de Marruecos ante Brasil no fue ninguna sorpresa. Los Leones del Atlas son campeones de África -de forma administrativa- y vigentes semifinalistas del torneo.

En Catar 2022 ya ganaron el grupo de la muerte con Bélgica, Croacia y Canadá, saliendo invictos con siete puntos.

Ante Escocia, el combinado marroquí buscará allanar su camino hacia las rondas eliminatorias impulsado por grandes estrellas como Bono, Brahim Díaz, el capitán Achraf Hakimi o Ismael Saibari, flamante autor del gol contra Brasil y nacido en la localidad catalana de Terrassa.

En ese partido ante la Canarinha, Marruecos se convirtió en la primera selección en la historia de los Mundiales en jugar con once futbolistas nacidos en países extranjeros, repartidos entre España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Canadá.

Escocia, de vuelta en un Mundial 28 años más tarde, busca nada menos que clasificarse a eliminatorias de un Mundial por primera vez en su historia. Llega al partido contra Marruecos como líder del Grupo C sin hacer mucho ruido.

Quien sí ha estado haciendo ruido es su incombustible afición, la 'Tartan Army', que ha inundado las calles y los bares de Boston, aprovechando que los escoceses no se han tenido que desplazar de Massachusetts en las dos primeras jornadas, y hasta tomaron el estadio de béisbol de los Red Sox (Fenway Park) en unas de las imágenes más divertidas de este Mundial.

El equipo entrenado por Steve Clark y liderado en el campo por Scott McTominay, eso sí, ofreció ante Haití un discreto nivel de juego en su primera victoria mundialista en los últimos 36 años.

Los escoceses buscarán mejorar sus prestaciones en un duelo ante Marruecos que se antoja clave para empezar a vislumbrar hacia dónde se dirige un Grupo C todavía muy abierto.

El único precedente entre Marruecos y Escocia fue en la fase de grupos de Francia 1998, cuando el combinado marroquí goleó 3-0 pero ambas quedaron eliminadas en esa instancia.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams.

Marruecos: Yassine Bounou 'Bono'; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari.

Estadio: Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts).