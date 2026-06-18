Matías Galarza: “Cada uno es responsable de lo que dice; a mí me parece una barbaridad”

El volante paraguayo, que ingresaría en lugar de Damián Bobadilla, habló en la previa del compromiso y destacó la necesidad de reaccionar rápidamente tras el duro revés sufrido en el debut frente a Estados Unidos.

El volante formado en la cantera de Olimpia salió al cruce de las versiones divulgadas por un medio. Galarza dio lugar para responder al trascendido de que supuestamente estaba bajoneado por la confirmación de que no será tenido en cuenta por River Plate, club que actualmente es el dueño de su ficha.

“Estoy en el escenario más lindo. Si tengo alguna preocupación o algo, va a ser de dar lo mejor por mi país; esa es la realidad. Después, cada uno es responsable de lo que dice; a mí me parece una barbaridad. Estoy orgulloso, estoy feliz, estoy con mi cabeza en la selección, en el partido del viernes”, manifestó el futbolista con pasado reciente en el Atlanta United

Galarza reconoció que la derrota dejó un sabor amargo en el plantel, aunque aseguró que el grupo ya dio vuelta la página y está concentrado en el desafío inmediato.

“Sabemos que el primer partido no fue lo que esperábamos, pero este grupo tiene carácter. Tenemos que levantarnos y demostrar de qué está hecho Paraguay”, expresó el mediocampista.

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El futbolista destacó además el trabajo realizado durante la semana bajo las órdenes de Gustavo Alfaro y señaló que el equipo llega con confianza para afrontar un encuentro decisivo.

“Trabajamos muy bien estos días. Corregimos errores y estamos preparados para competir. Sabemos que Turquía tiene grandes jugadores, pero también conocemos nuestras fortalezas”, afirmó.

Galarza señaló que el objetivo será recuperar la identidad que caracterizó a la Albirroja durante las Eliminatorias y volver a mostrar la intensidad que llevó al equipo a clasificar a la Copa del Mundo.

“Tenemos que volver a ser el Paraguay que todos conocen, un equipo intenso, solidario y que pelea cada pelota como si fuera la última”, sostuvo.

El mediocampista también resaltó el respaldo recibido por parte de la afición paraguaya en Estados Unidos y aseguró que el plantel siente el acompañamiento de los hinchas.

“El apoyo de la gente es impresionante. Nos acompañan en todos lados y queremos regalarles una alegría”, manifestó.

Paraguay enfrentará a Turquía este viernes desde las 20:00 de California (00:00 del sábado en Paraguay) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en un partido que puede marcar el rumbo de la Albirroja en su regreso a un Mundial después de 16 años.