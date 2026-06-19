Cucurella y los derechos de imagen de una estrella

Entretanto, el futbolista internacional gestiona su porfolio personal, siendo uno de los protagonistas del clásico anuncio del verano de Damm; y formando parte del grupo de la selección española que expande, por ejemplo, productos de bienes de consumo masivo de la multinacional británica Unilever, como Hellmann´s o Skip.

Su personalidad, su imagen con su pelo afro y rizado o su cercanía invitan a las marcas a promocionar su imagen. Cuenta a EFE Tony Signore, presidente de Taylor Strategy, una de las compañías de márketing más relevantes de EEUU, con sede en Nueva York, que las compañías, en general, buscan hoy en día "atletas, deportistas con personalidad".

Y en esa línea se expresaba hace unos días Joan Castiñeira, General Manager de Garnier España & Portugal. El cuidado de sus rizos, en el argot futbolero sería un balón que Cucurella se la ponía botando a esta marca.

"Cucurella representa valores como la autenticidad y la espontaneidad, además de convertirse en una figura reconocible para el aficionado, gracias a una imagen que no intenta parecer artificial". Mientras la mayoría de sus compañeros exhiben cortes de pelo cuidados al máximo, con degradados, Cucurella transmite carácter con su pelo.

Desde Taylor Strategy insisten en que los deportistas deben aprovechar el momento antes y después del partido, porque la conversación empieza antes del saque inicial y dura mucho después del pitido final. "Se puede comprar presencia en el mundo del deporte. Pero no se puede comprar un lugar en la conversación", afirman desde la compañía norteamericana.

"Las marcas tienen más visibilidad que nunca en el deporte: logotipos en las camisetas, patrocinios firmados, colaboraciones aseguradas. Pero la visibilidad no es el problema. La relevancia sí lo es. Para triunfar en el mundo del deporte hoy en día, las marcas que triunfan no son las que más se hacen oír. Son aquellas de las que los aficionados realmente quieren saber, porque han creado sistemas que han hecho que la marca forme parte de la conversación". Son palabras de Chantel Williams e Yvette Signore en su análisis de estrategia.

Esa conversación aparece ya en los últimos años en el anuncio del verano. Llega el espíritu mediterráneo, con un spot, que ya es un clásico del estío. Lo protagoniza la cerveza Estrella Damm, con un guiño a Cucurella, que entra este año en la nómina de actores, actrices y rostros populares que se incorporan a la experiencia veraniega.

Todo comenzó en el verano 2024. Cucurella sorprendió con su cántico repleto de humor y buena onda, su ya famoso de "Cucurella se come una paella, se bebe una Estrella". La firma catalana reaccionó de inmediato, captó la escena y firmó con el futbolista una activación dirigida al público británico -gran consumidor de cerveza-, aprovechando su pertenencia al Chelsea FC. El meme futbolístico se transformó en una publicidad global que superó los diez millones de visualizaciones.

En ese escenario, Cucurella afianzó la relación con Damm y ha formado este verano en la alineación de 'La leyenda de Canyut', una campaña que que celebra los 150 años de la marca a través de una historia sobre el amor por el Mediterráneo que rinde homenaje a los valores, la cultura y el estilo de vida que ha inspirado desde sus orígenes.

La empresa cervecera convoca a algunas de las personas que han formado parte de su universo durante los últimos años. Figuras de la gastronomía, la música, el cine, el deporte y la creación de contenido que encarnan los valores que han inspirado a la marca a lo largo de 150 años: Alvaro Cervantes, Laia Costa, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Oriol Pla, Paula Malia, Angela Mármol, Mireia Oriol, Eric García, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta, Nil Ojeda y Rels B, entre otros, rodaron con Cucurella.

Otro de los factores que manejan las marcas es la vinculación con la juventud. Cucurella conecta con la Generación Z. Y por ahí, ha entrado en sus entornos con Yatekomo, marca de fideos estilo oriental, desde donde se han impulsado promociones con camisetas firmadas, balones y experiencias con el jugador. Su imagen se puede ver estos días en los supermercados españoles, coincidiendo con el Mundial 2026.