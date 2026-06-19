El día 9 del Mundial, en 5 claves

Un gol de Luis Romo en el minuto 50 convirtió a México en la primera selección con el pase ya seguro a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, además con la certeza de su primer puesto en el grupo A, con lo que, a falta de su duelo contra República Checa, se medirá con uno de los mejores terceros clasificados de la primera fase. La cita será el martes 30 de junio en América y el miércoles 1 de julio en España. El choque se jugará en Ciudad de México.

2 - Brasil, aún sin Neymar, necesita ganar

Aún no está disponible Neymar para Carlo Ancelotti, que anunció cambios en su alineación titular para el duelo de la segunda jornada del Mundial, en el noveno día del torneo, entre Brasil y Haití. Las dos necesitan ganar para sostener sus opciones de clasificación, después del empate de la primera contra Marruecos (1-1) y de la derrota de la segunda frente a Escocia (0-1). El otro choque del grupo enfrenta a Marruecos con Escocia, que, si gana, podría asegurar ya hasta el primer puesto.

3 - Goleada de Canadá a Catar y grave lesión de Koné

Canadá dio un paso adelante en el grupo B, junto a Suiza (ambas suman cuatro puntos por uno de Bosnia Herzegovina y Catar a falta de una jornada), con una goleada por 6-0 ante Catar, aunque con el lamento por la lesión grave en su pierna izquierda de Ismail Koné, centrocampista internacional canadiense del Sassuolo, que se retiró en camilla del campo y con la pierna inmovilizada tras una entrada.

Derrotadas las dos en la primera jornada, Turquía, que cayó por 2-0 con Australia, y Paraguay, goleada 4-1 por Estados Unidos, encaran la segunda jornada al límite, conscientes de que una derrota privará previsiblemente al perdedor de avanzar a la siguiente ronda de la competición. Arda Güler jugará en el medio campo otomano, mientras que Julio Enciso formará en el ataque paraguayo, según las previsiones.

5 - Estados Unidos o Australia, a dieciseisavos

Al contrario que Paraguay y Turquía, en el grupo D del Mundial 2026 tanto Estados Unidos como Australia se postulan en la segunda cita para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo, en su duelo directo en el estadio Lumen de Seattle, donde el conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino pondrá a prueba todas las expectativas que despertó y demostró en su puesta en escena contra Paraguay.