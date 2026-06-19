Graham Potter: "No se trata de soñar, sino de mejorar"

"Tuvimos una semana muy cargada y eso nos dio mucha confianza, pero también sabemos que tenemos que mejorar. No se trata de soñar, sino de mejorar", afirmó Potter.

"Contra Túnez fue una buena noche, una buena victoria pero, con todo el respeto, Países Bajos es el equipo más fuerte del grupo. No estamos soñando, estamos intentando mejorar todos los días", añadió el técnico de Suecia, que arrolló 5-1 a Túnez en la primera jornada.

"Yo me centro en el funcionamiento del equipo y, si nos sale bien, tendremos opciones", prosiguió.

Países Bajos y Australia se miden este sábado en el NRG Stadium de Houston en la segunda jornada del grupo F.

Suecia cuenta con un equipo sólido y con dos delanteros de nivel 'top' Mundial como Viktor Gyokeres y Alexander Isak que se lucieron ante Túnez.

"Tener a dos delanteros no es un dolor de cabeza, es un desafío. Son diferentes en la forma en la que juegan y hay que entender cómo podemos aprovecharlos para que muestren su mejor calidad", consideró Potter.

Potter compareció en rueda de prensa acompañado por Viktor Lindelof, quien se rindió ante el nivel del líder neerlandés Virgil Van Dijk.

"Van Dijk es un central buenísimo, lleva muchos años y ha demostrado por qué es de los mejores, pero nosotros también tenemos buena defensa. No diría que es el mejor, pero sí que es uno de los mejores del mundo y todos sabemos lo que puede aportar a balón parado. De cabeza marca muchos goles, lo conocemos bien", afirmó.