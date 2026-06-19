Javier Aguirre afirma que México creció porque es un equipo más maduro

"Creo que como equipo hemos crecido, por ahí tuvimos algún descuido, pero solo uno en todo el partido. Siento que mi equipo maduró desde el juego ante Sudáfrica, aprendimos de nuestros errores, sin la pelota tuvimos paciencia, aunque nos falto ser más verticales, de todas maneras siento que tenemos un equipo bien trabajado", señaló el estratega.

Aguirre se mostró contentó luego del triunfo de su equipo ante los asiáticos, resultado con el que aseguró terminar en el primer lugar del Grupo A, a pesar que aún le falta el partido contra la República Checa.

"No logramos este primer lugar de manera sencilla, a pesar de ello no podemos pensar que todo está hecho, todavía tenemos un partido duro contra República Checa y luego ver contra qué tercer lugar nos puede tocar, por lo demás este lugar es solo un dato. Los checos son muy bravos. No va a ser un partido sencillo", subrayó.

México llegó a seis puntos en la cima del sector, le sigue Corea del Sur con tres unidades.

Más atrás marchan los checos, su siguiente rival, y Sudáfrica, ambos con un punto.

No obstante el resultado, Aguirre reconoció los detalles que aún tiene que ajustar.

"Luego de Sudáfrica corregimos mucho, ahora no hicimos un partido espectacular, pero sí tuvimos un buen juego. Mostramos madurez, estuvimos mucho tiempo sin la pelota, a pesar de ello no nos descompusimos. Fuimos pacientes ante un equipo muy duro que logramos anular", explicó.

El 'Vasco' reconoció que uno de los objetivos en esta Copa del Mundo es que México, que antes de este partido era la selección número 14 en la clasificación FIFA, se meta en el top 10.

"Le digo a mis jugadores que podemos meternos entre los 10 primeros del mundo, eso sería sensacional para nuestras aspiraciones, por lo que asegurar mantenernos en casa en la siguiente fase nos permite soñar y probarnos para ver hasta dónde podemos llegar", concluyó.

México cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio ante los checos en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.