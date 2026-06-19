Koeman: "No estamos asustados por Isak y Gyokeres"

"No estamos asustados. Obviamente son jugadores magníficos y tendremos que ver cómo gestionarlo. Hicieron un gran partido contra Túnez, vamos a prestarles atención. Tenemos que centrarnos en todo el equipo", afirmó Koeman en rueda de prensa.

Países Bajos llega a este partido tras un empate 2-2 en su debut contra Japón y Suecia arrolló 5-1 a Túnez.

"Suecia logró una gran victoria contra Túnez, es un equipo peligroso. Nosotros empatamos y no conseguimos ganar a Japón. Mañana es un partido importante para nosotros y todos están preparados", añadió el seleccionador.

El equipo neerlandés está contra la pared y Koeman podría aportar cambios a su once inicial, pero el seleccionador no dio pistas.

"No sé si Memphis estará en el once inicial, lo veremos mañana. Todos están listos. Es un jugador que siempre nos ha aportado valor añadido; siempre ha sido así", afirmó.

Entre las dudas de Países Bajos está Frenkie De Jong, que sufre unas molestias en la zona abdominal.

"Frenkie tiene una molestia por debajo de la zona abdominal", informó Koeman, quien destacó la "inteligencia táctica" del centrocampista del Barcelona.