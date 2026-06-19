Lamine Yamal: “No es el momento de jugar un partido entero, es innecesario”

“Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo en una entrevista a TVE.

Un Lamine Yamal que disputó el pasado lunes, en el empate a cero contra Cabo Verde, sus primeros minutos desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que pudo apartarle del Mundial.

“Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, completó.