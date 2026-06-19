Los marfileños retan a Alemania: “No venimos a ver jugar a los alemanes, venimos a ganar”

“No venimos a ver jugar a los alemanes, venimos a ganarles”, afirmó el técnico marfileño en la rueda de prensa previa al duelo, en la que subrayó que Costa de Marfil llega reforzada por su victoria en el estreno mundialista, al igual que Alemania, también vencedora en la primera jornada.

“El equipo que gane mañana conseguirá su plaza en la siguiente ronda y, si ganamos nosotros, será también el primer puesto”, señaló Faé, que admitió que el triunfo inicial ha dado tranquilidad y confianza a sus jugadores.

El técnico insistió en que Costa de Marfil, campeona de África en 2023, no se conforma con competir ante una de las grandes potencias del fútbol mundial.

“No se trata de salvar la cara. Eso no es lo que somos y nunca será el caso. Queremos volver mañana a nuestro campo base en Filadelfia no solo con seis puntos, sino también con la certeza de que acabaremos primeros del grupo”, añadió.

Pese a reconocer la calidad ofensiva de Alemania, el seleccionador marfileño descartó modificar el plan de juego por la entidad del rival. “No vamos a cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer porque juguemos contra Alemania”, dijo.

Según explicó Faé, el grupo lleva “dos años y medio” trabajando junto y mantendrá sus principios: intentar controlar el partido, jugar con sus fortalezas y limitar sus debilidades.

El técnico también se refirió al estado de Elye Wahi, que ya se encuentra en Toronto y que, según dijo, está anímicamente bien pese a las informaciones sobre su supuesta implicación en apuestas ilegales la pasada temporada.

“La mejor persona para responder a esa pregunta es el propio Elye. No ha mostrado señales de estar molesto ni desanimado. Está contento, tuvo un buen viaje hasta aquí y hará todo lo posible para ayudar al equipo”, explicó.

Preguntado por las opciones ofensivas de su equipo, el seleccionador aseguró que no hay ningún problema para que varios atacantes compartan once, como ya ocurrió durante la última Copa Africana de Naciones.

“Los 26 jugadores que están con nosotros pueden jugar juntos. Por eso fueron convocados”, afirmó.

Costa de Marfil no parte como favorita ante Alemania, pero el seleccionador relativizó esa condición. “No cambia nada. Lo importante no es ser favorito, sino ganar el partido y clasificarnos para la siguiente ronda”, apuntó.

El técnico también envió un mensaje a los aficionados marfileños en Toronto, algunos de los cuales no podrán asistir al estadio por el elevado precio de las entradas.

“Contamos con ellos, con los que estarán en el estadio y con los que estarán en las calles de Toronto, en las zonas de aficionados, animándonos. Necesitamos sus oraciones, su energía y sus buenas vibraciones”, señaló.

En cuanto al estado físico del plantel, el seleccionador confirmó que solo seguirá de baja Evan N'Dicka, el central del Roma, que ya no estuvo disponible en el debut ante Ecuador, aunque aseguró que evoluciona bien y ya ha empezado a entrenarse con el grupo.

“El resto de los jugadores está preparado y con muchas ganas para el partido de mañana”, concluyó Faé.