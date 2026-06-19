Romo afirma que la unión fue la clave para que México amarrara el liderato del grupo A

"Gozamos de una gran unión, tenemos todo muy claro que somos una familia, no nos toca nada de fuera y estamos fuertes, esa ha sido la clave. A pesar de asegurar el pase vamos a ir partido a partido", dijo el centrocampista.

El conjunto mexicano venció a Corea del Sur por 1-0 en la segunda jornada del grupo A, resultado que le aseguró el pase a dieciseisavos de final en la cima del sector.

Con dos victorias -superó a Sudáfrica en el primer juego- y seis puntos, el tri es el primer clasificado en la justa.

Romo, quien fue designado 'Mejor Jugador del Partido' gracias a que marcó el tanto del triunfo, aseguró que el conjunto tiene confianza en que harán historia en este Mundial.

"Desde el día uno sabíamos que teníamos que competir y trabajar para hacer historia y es el camino que estamos siguiendo, eso y confiar siempre en nosotros que es lo más importante, no perder la confianza", apuntó.

El defensor Jorge Sánchez, por su parte, destacó la dificultad que representó medirse a Corea del Sur.

"Es un rival muy completo. Vinieron a nuestra casa a mostrar mucha personalidad. Han sido dos partidos muy complicados y el que viene también lo será, pero está en nosotros seguir luchando y con las ganas que tenemos", aseguró.

Sánchez también elogió el plan de juego que les encomendó el seleccionador, Javier Aguirre.

"El 'Vasco' ha manejado de una manera única al equipo y eso se nota dentro y fuera de la cancha", concluyó.

El seleccionado mexicano regresará a la Ciudad de México para preparar el último partido de la fase de grupos que será contra República Checa el próximo miércoles.