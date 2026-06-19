Sheinbaum celebra triunfo de México contra Corea del Sur en Palacio Nacional

"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Sheinbaum acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece frente a un televisor alzando los brazos y en la que porta una camiseta de la selección mexicana con el número uno en la espalada y la palabra presidenta.

La imagen deja ver que es en Palacio Nacional y está acompañada de su esposo Jesús María Tarriba.

La presidenta mexicana había informado el miércoles que “a lo mejor” vería el partido desde ese inmueble.

Sheinbaum también planteó la posibilidad de asistir al Fan Fest del Centro Histórico de la Ciudad de México el 24 de junio, fecha en la que la selección mexicana se disputará contra República Checa en un partido que coincide con sus cumpleaños.

México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara, y se apuntó como el primer clasificado a los dieciseisavos de finales del torneo mundialista.

El mensaje de la mandataria llegó tras la finalización del partido en el que el único gol fue anotado por el mexicano Luis Romo, quien marcó en el minuto 50, tras un error del guardameta Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

México, llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron 1-1 este jueves.

En el cierre del grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey, norte del país.