Brian Rodríguez dice que están advertidos sobre Cabo Verde tras ver su debut contra España

"Vimos el partido contra España y creo que lo hicieron de muy buena manera; esperemos que no haya sorpresas y seamos el ganador", afirmó Rodríguez en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo.

El delantero del América destacó especialmente el poderío defensivo de Cabo Verde, que empató a 0 contra España en su debut en un Mundial, e indicó que el próximo partido será "muy táctico".

Uruguay también igualó contra Arabia Saudí en la primera jornada del Grupo H, mostrando dos caras bien distintas en cada parte.

El objetivo, según Rodríguez, será jugar ante Cabo Verde como lo hicieron en la segunda mitad contra Arabia Saudí, en el que remontaron el gol de desventaja con el que se fueron al descanso, y estuvieron muy cerca de lograr el triunfo.

"La mentalidad del segundo tiempo fue muy buena; en el primero tuvimos un par de chances; pero la cara que demostramos en el segundo es la de Uruguay", subrayó.

Ese encuentro marcó además su debut mundialista, cuando saltó al terreno de juego en el minuto 81 tras el gol del empate.

"Estoy muy feliz (de) cumplir el sueño de jugar un Mundial; me causa mucho orgullo", sentenció.

El Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para casi 65.000 espectadores, será el escenario del partido a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT) del domingo, mismo estadio que vio a la Celeste empatar a 1 contra Arabia Saudí.