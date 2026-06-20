La afición argentina 'calentó motores' con un 'prebanderazo' en el norte de Dallas

Junto al restaurante Argentina 163, habitual local de reunión de los seguidores argentinos en Euless, a 13 kilómetros de Arlington, dos centenares de fanáticos albicelestes entonaron canciones, ondearon banderas y mostraron el ambiente de optimismo que sigue a la campeona del mundo, que debutó con una victoria contra Argelia y tres goles de Leo Messi, destinatario junto a Diego Maradona de la mayoría de himnos.
Al prebanderazo de este sábado le seguirán mañana, domingo, otros tres en distintas ubicaciones de Dallas, que reunirán a la numerosa afición que se ha desplazado acompañando al equipo desde Kansas City.