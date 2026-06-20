Málaga regresa a Primera tras imponerse en el play-off sobre Almería

El equipo de Juan Francisco Funes, Málaga, se impuso por la mínima diferencia de 2-1 en un ajustado derbi andaluz contra Almería, después del 0-0 en la ida el fin de semana pasado en Málaga.

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Los goles de Chupe y David Larrubia bastaron para devolver al Málaga a Primera división, aunque el brasileño Leo Baptistao recortó distancias para el Almería, que luchó hasta el final.

Los locales se quedaron con un jugador menos en el tiempo añadido por la expulsión de Thalys tras una pelea.

El Málaga también terminó con 10 hombres cuando Aarón Ochoa vio la segunda tarjeta amarilla. El Málaga, que llegó a disputar la Liga de Campeones de Europa en 2013, descendió en 2018 y volvió a bajar a la tercera categoría en 2023.

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El inicio del partido se retrasó media hora después de que los aficionados locales apedrearan el autobús del Málaga cuando se acercaba al estadio.

Málaga se unió a Racing de Santander, campeón de la segunda división española, y al Deportivo de La Coruña, segundo clasificado, en su regreso a la élite.