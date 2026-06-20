Real Madrid desmiente cualquier tipo de contacto para fichar a Olise

El internacional francés Michael Olise, actualmente en el Mundial, fue vinculado con el Real Madrid por la prensa española, que informó de que los blancos estaban considerando presentar una oferta de más de 200 millones de euros (230 millones de dólares).

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“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern Múnich, Michael Olise, el Real Madrid CF desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno”, aseguró el club blanco en un comunicado.

El club presidido por Florentino Pérez destacó “la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración”, y lamentó la “difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad”.

Olise llegó al Bayern procedente del Crystal Palace en 2024 por unos 60 millones de euros y no ha dejado de brillar en el equipo de Vincent Kompany, con el que ganó la Bundesliga y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada.

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El Real Madrid, que nombró al veterano técnico portugués José Mourinho como entrenador a principios de junio, ya ha realizado varios fichajes este verano.

Tras dos temporadas consecutivas sin levantar un gran título, el equipo madrileño incorporó a Bernardo Silva e Ibrahima Konaté a coste cero y desembolsó 55 millones de euros por el defensa del Chelsea Marc Cucurella.