Países Bajos, en modo “Naranja mecánica” en el Mundial 2026

Países Bajos desató el nudo bien temprano, sorprendió a Suecia con dinamismo y presión, logrando la recompensa del gol. Su rendimiento fue tan bueno que terminó imponiéndose por 5-1 y con su primera victoria en el Grupo F, llegó a 4 puntos para asegurarse su presencia en la siguiente instancia del Mundial Norteamérica 2026.

El tablero de movió tras la asistencia de Cody Gakpo para el cierre y la definición de Brian Brobbey. Un arranque vertiginoso de la “Naranja mecánica”, decidida a encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en esta segunda ronda.

Aún con la ventaja, el seleccionado neerlandés siguió con la misma postura, la que le permitió aumentar su ventaja mediante el experto en cierres, Brobbey, quien esta vez recibió la asistencia Denzel Dumfries. El compañero de Omar Alderete en Sunderland establecía su doblete.

El espectáculo estuvo bueno por la sacudida sueca. Cerca del cierre del primer tiempo llegó el descuento por intermedio de Gustaf Lagerbielke, pero el gol no subió al marcador por posición adelantada.

El guardameta Bart Verbruggen tuvo una actuación destacada para mantener su valla en cero en la fracción inicia. Sobre el cierre, evitó la conquista del sueco Yasin Ayari con un disparo raso.

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La efectiva fórmula de avances por banda y envíos paralelos al arco le dio a Países Bajos la posibilidad de configurar la goleada apenas iniciada la complementaria. Envío de Denzel Dumfries y resolución de Cody Gakpo: 3-0.

A esa altura, los laterales de Suecia estaban todos “locos”, porque eran sobrepasados. Los neerlandeses fueron dueños de los andariveles, generando avances profundos.

Para el 4-0 se vio algo distinto. Salida rápida naranja, recepción de Gakpo de un servicio de Crysencio Summerville en tres cuartos de campo, recorte y remate potente para el delirio de los aficionados en las tribunas. Un tremendo baile neerlandés contra un rival totalmente rebasado en todas las líneas.

Tras el nuevo impacto recibido, el seleccionador sueco recurrió al triple cambio que le dio cierta energía. El tanto del honor lo hizo uno de los recién ingresados, Anthony Elanga, luego del pase en profundidad de Alexander Isak.

Sobre el final se produjo la sesión de Memphis Depay a Crysencio Summerville quien en la cabecera del área despidió un tiro potente para establecer el 5-1, una diferencia ajustada al desarrollo del espectáculo.

En la tercera fecha, Países Bajos enfrentará el jueves 25 a Túnez, en Kansas City, mientras que Suecia lidiará ese día con Japón, en Arlington. Los duelos en simultáneo están fijados para las 20:00, hora paraguaya.

Detalles del partido

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Michael Oliver. Asistentes: Stuart Burt y James Mainwaring (terna de Inglaterra). Cuarto y quinto árbitros: Abongile Tom y Zakhele Siwela (Sudáfrica). VAR: Jarred Gillett (Inglaterra). AVAR: Ivan Bebek (Croacia). Soporte VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke y Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (60’ Guus Til), Frenkie de Jong (60’ Teun Koopmeiners), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (90’ Noa Lang), Donyell Malen (ST Crysencio Summerville) y Brian Brobbey (72’ Memphis Depay). D.T.: Ronald Koeman.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (93’ Elliot Stroud), Yasin Ayari (79’ Taha Abdi Ali), Jesper Karlström (56’ Besfort Zeneli), Alexander Bernhardsson (56’ Anthony Elanga); Benjamin Nygren (56’ Lucas Bergvall); Alexander Isak, Viktor Gyökeres. D.T.: Graham Potter.

Goles: 5’ y 17’ Brian Brobbey, 47’ y 54’ Cody Gakpo, 89’ Crysencio Summerville (PB); 59’ Anthony Elanga (S). Amonestados: 53’ Gabriel Gudmundsson, 75’ Yasin Ayari y 81’Lucas Bergvall (S). Tiros de esquina: Países Bajos 2-Suecia 4.