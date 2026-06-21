Ecuador se atasca, Alemania se clasifica y Países Bajos y Japón golean

Curazao, el país más pequeño que ha disputado una edición del Mundial, asestó un sonoro golpe en la mesa al sustraer un empate sin goles a Ecuador en Kansas City. Bien por la Ola Azul, que en el debut fue atropellada por Alemania (7-1), hoy obtuvo su primer punto en el torneo y a la tercera jornada llega con opciones de sellar su clasificación.

Y pésimo por la Tri, que con un punto en dos salidas ahora quedó condicionada a derrotar a Die Mannschaft. Ecuador, que cayó por la mínima en la agonía del partido de debut con Costa de Marfil, aún no sabe lo que es ganar en el Mundial.

El guardameta Eloy Room, nacido hace 37 años en Países Bajos, se consagró como la gran figura al neutralizar a los ecuatorianos con 15 intervenciones decisivas.

La selección de Alemania anticipó hoy su clasificación a la fase de los 32 mejores al vencer de remontada a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E, gracias a dos goles de Deniz Undav en los minuto 68 y 94.

De esta forma neutralizaron el 0-1 que anotó a la media hora Franck Kessie.

Alemania, que perdió por lesión al descanso a Nico Schollterbeck, lidera con 6 puntos en dos salidas.

Costa de Marfil, que sufrió la baja de Wilfried Singo en el minuto 83 y salió entre lágrimas por una dolencia muscular, quedó estacionada con 3 enteros.

En este partido el arquero alemán Manuel Neuer alcanzó los 21 partidos mundialistas, más que ningún otro portero en la historia del torneo.

El partido entre Japón y Túnez, disputado en el estadio de Monterrey (México) por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, pasó a la historia al convertirse en el encuentro número 1.000 desde el inicio del torneo en Uruguay 1930.

El cuerpo arbitral, encabezado por el central, el rumano Istvan Kovacs, lució uniformes con detalles dorados y un parche alusivo al partido 1.000 de los mundiales de fútbol y cuando comenzó a moverse el balón Japón no tuvo piedad de Túnez, a la que goleó por 4-0 con un doblete de Ayase Ueda.

De nada le valió a las 'Águilas de Cartago' la llegada del técnico francés Herve Renard, reemplazo del destituido Sabri Lamouchi.

La selección de Países Bajos goleó por 5-1 a la de Suecia y pasó a liderar el grupo F igualada con la de Japón en un partido que tuvo como protagonistas a Brian Brobbey y Cody Gakpo con sendos dobletes.

Brobbey, delantero del Sunderland inglés, anotó en los minutos 5 y 17, mientras Gakpo, del Liverpool, lo hizo en el 47 y el 54.

Suecia trató de mejorar su imagen y de minimizar la derrota. Descontó en el 59 por intermedio de Anthony Elanga pero no le dio continuidad a su reacción. Al contrario, llegó el quinto de los neerlandeses con un buen disparo desde fuera del área de Crysencio Summerville en el 89.

Con el triunfo, Países Bajos se convirtió en la primera selección con un invicto de 14 partidos en la historia de los mundiales. No pierde en el torneo desde la final de Sudáfrica 2010 ante España.

Asimismo, el 100 fue el número de los 'Oranje' para hacer historia dado que este sábado ingresaron al selecto grupo de selecciones que alcanzan o superan el centenar de goles anotados en los mundiales, tras Alemania, Brasil, Argentina, Francia, Italia, España e Inglaterra, aunque con una particularidad: es la única que no ha sido campeona.

El neerlandés Cody Gakpo anotó el centésimo gol del Mundial 2026 en el minuto 54 del partido que Países Bajos ganó por 5-1 a Suecia en Houston.

Gapkpo firmó un doblete en el encuentro de la segunda jornada del Grupo F, que completan Japón y Túnez.

Neerlandeses y suecos llegaron al partido con un saldo global de 96 goles desde que comenzó el torneo el 11 de junio.

Los grupos G y H, que abrieron su participación en el Mundial con cuádruples empates afrontan este domingo la segunda jornada con el claro desafío de las selecciones llamadas a ser favoritas de despejar las dudas iniciales y encarrilar la clasificación.

El grupo G abrirá la actividad a partir de las 19.00 GMT en Los Ángeles entre las selecciones de Bélgica e Irán, y seis horas después, sobre la 01.00 del lunes, bajarán el telón de la segunda jornada Nueva Zelanda y Egipto.

En el H la selección española se las verá con la de Arabia Saudí en Atlanta a partir de las 16.00 GMT, y en Miami completarán la fecha Uruguay y Cabo Verde desde las 22.00 GMT.