Irán denuncia desigualdad por las restricciones en EE.UU. antes de enfrentar a Bélgica

"Nos iban a dar 24 horas antes del encuentro, pero al final hemos contado con menos de 18 horas y por eso hemos tenido que dejar el entrenamiento a la mitad. Desde luego son limitaciones muy molestas", indicó Ghalenoei en una rueda de prensa ofrecida en el Estadio de Los Ángeles previo al encuentro.

Aunque el entrenador reconoció que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "está haciendo todo lo que está en su mano para resolver estos problemas", hay cuestiones que todavía no se han resuelto.

"Ni siquiera hemos podido finalizar nuestro entrenamiento, esto hace que sea muy difícil para nosotros toda esta situación. Esperemos que la gente se dé cuenta que el fútbol es un deporte muy bello, pero que no se están portando bien con nosotros, la conducta no ha sido la mejor", insistió.

El técnico explicó que la organización del Mundial los llamó el viernes tras almorzar para preguntarles si estaban listos para viajar. Pese a que mostraron su disposición para llegar cuanto antes a EE.UU. a finalizar la preparación del encuentro con Bélgica, finalmente les comunicaron que debían retrasar el viaje un día más.

Este tipo de conductas "hiere a nuestras personas y aunque te gastes miles de millones de dólares no se va a poder aportar justicia a nuestro pueblo", aseveró.

Estas restricciones muestran "que somos un país oprimido y aun así espero que el mundo pueda alcanzar la paz y que se pueda mantener la paz en el mundo, que estas conducta no se institucionalice", añadió el técnico.

El equipo belga, por el contrario, aterrizó en Los Ángeles 48 horas antes del encuentro.

"Un evento de tal calado como es un Mundial tiene que ser un encuentro que deba disfrutar, para que se haga gala de humanidad y se muestre respeto con todas las selecciones", dijo.

Ghalenoei resaltó las palabras del entrenador rival, el francés Rudy García, quien dijo que estaban en EE.UU. "por el fútbol, ​​no por la política", algo que ellos secundan. "Nosotros decimos exactamente lo mismo: no estamos aquí para involucrarnos en política. Nuestras quejas tienen que ver con la forma en que nos han tratado", remarcó.

"No he oído nada de otros entrenadores, y estoy seguro de que están ocupados con sus propios equipos y preparándolos, y nunca esperamos que muestren ninguna reacción, pero si hubiera visto a otro equipo siendo tratado de la manera en que nos han tratado a nosotros habría presionado para que el partido final llegara antes", sentenció.