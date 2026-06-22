Amiri: “Hincapié tiene una calidad tremenda y Ecuador es muy buena selección”

“Piero es un gran jugador. Se ha convertido en un gran futbolista. Fuera del campo también era un chico muy amable y muy respetuoso. Tiene una calidad tremenda. Creo también que Ecuador tiene una muy buena selección, aunque todavía no haya entrado tan bien en el torneo. Tenemos que estar preparados para todo lo que tienen”, valoró en la rueda de prensa en Winston Sallem, donde el equipo tiene día libre.

Alemania no se juega nada, una vez que ya tiene el primer puesto asegurado. “Yo no diría que no tiene importancia. Tenemos que mantenernos en ritmo. Cada victoria nos viene bien. Creo que también por respeto a los otros países debemos afrontar el partido como si para nosotros fuera todo en él. Es un partido muy importante para nosotros”, advirtió el futbolista de 29 años, autor de 17 goles en 35 encuentros en esta campaña.

“Seguramente volverá a haber muchos aficionados de Alemania, todos verán el partido en el país y queremos ganarlo al cien por cien y afrontarlo con la máxima intensidad. Tampoco creo que vayamos a hacer muchos experimentos. Todos estamos preparados, cada uno conoce su papel y encaramos el partido como una primera final”, abundó.

Amiri espera disputar minutos en ese choque. “Naturalmente espero tener algo de tiempo de juego, pero estoy preparado para lo que el entrenador necesite de mí”, explicó el futbolista, que destacó que “nunca habría pensado que tantos alemanes viajarían a América o a Canadá” para apoyar a la selección germana.

Para él, el triunfo contra Costa de Marfil, con su asistencia en el 1-1 y su familia en la grada, fue un “día perfecto”.

“Para cualquier jugador es muy importante entrar bien en el torneo. Después del partido contra Curazao no estaba enfadado ni decepcionado. No jugué de inicio, pero sabía que mi momento llegaría. Julian también ha dicho muchas veces que sabe que, cuando me pone, no necesito unos minutos para entrar en el partido. Creo que volvió a ser el ejemplo perfecto de eso. Para mí fue un gran momento”, dijo.

Julian Nagelsmann ya lo dirigió en las categorías inferiores del Hoffenheim. “Cuando alguien ha sido tu entrenador en la cantera y te conoce desde hace mucho tiempo, siempre hay una relación especial. Fuimos campeones alemanes sub-19, luego como profesionales conseguimos la permanencia, llegamos a la Liga de Campeones… Hubo muchísimos momentos bonitos juntos. Tenemos una buena conexión. Incluso cuando ya no era mi entrenador, siempre estuvimos en contacto”, repasó.

Amiri dijo que su equipo no piensa todavía en que rival le puede tocar en dieciseisavos. Será un tercero de grupo. “No lo miramos. Sacaremos lo máximo de nosotros y daremos el máximo, porque se ve que cada selección es buena. Hay muchas selecciones pequeñas que están haciendo un torneo muy, muy bueno, y no se puede subestimar a nadie. Pero nos da relativamente igual quién venga. Cada partido tiene la misma importancia y es igual de difícil. El cuerpo técnico nos preparará bien para cualquier rival”, afirmó.

Y destacó el momento en que cambió el Bayer Leverkusen por el Mainz en enero de 2024. “Fue, y sigue siendo, el mejor paso de mi vida ir a Mainz. En ese momento simplemente quería volver a ser feliz, volver a jugar al fútbol, y Mainz llegó de forma perfecta y adecuada. Vi el reto de lograr la permanencia. No habría pensado que dos años después estaría sentado aquí, pero en el fútbol nunca se sabe y todo puede ir muy rápido. Siempre creí en mis cualidades y en que podía volver. Por eso, estoy muy, muy orgulloso”, valoró.