Buenos Aires palpita el Argentina-Austria con la mira puesta en la clasificación

Acostumbrados a reunirse para vivir en grandes grupos los partidos de su seleccionado, los argentinos que no pudieron viajar al Mundial debieron rebuscárselas este lunes para poder vivir el duelo ante Austria con el habitual clima mundialista, ya que el partido está programado para las 14.00 hora local (17.00 GMT)

Muchos vivirán el encuentro en sus trabajos o en las escuelas, donde es habitual que se coloquen televisores y se frene la jornada para ver a la selección.

Entre quienes lograron tomarse el día de descanso, muchos en la capital argentina decidieron trasladarse al Fan Fest ubicado en una enorme plaza en el corazón de la ciudad.

Con capacidad para 15.000 personas, la Plaza Seeber se tiñó durante el Mundial de celeste y blanco y cuenta con un enorme televisor gigante para quienes decidan concentrarse allí.

Este lunes, pese al frío de la mañana porteña, miles de personas acudieron con sus camisetas celestes y blancas, sus banderas y la ilusión de gritar acompañados los goles de la vigente campeona del mundo.

Uno de ellos fue Elías Bravo, que salió con cinco horas de anticipación de su vivienda en las afueras de la ciudad junto a su madre y su hermana para llegar con tiempo y conseguir una buena ubicación.

"Emocionado por el partido, con mucha expectativa, más ahora cuando uno se reúne con más hinchas. El argentino cuando está en manada es una cosa increíble", dijo a EFE el joven, que consideró que experiencias como esta hacen que los argentinos "se vuelvan una familia unida, todos unidos por una causa que es ver a la selección".

Otros, como David Maldonado, que logró tener el día libre en el trabajo, se mostraba más nerviosos, sabiendo que este lunes está en juego la clasificación a dieciseisavos de final.

"Tuve que acomodarme con un compañero que me cambió, me hizo el aguante así lo podía mirar tranquilo. Sabe que lo disfruto mucho, me emociona y me pongo muy nervioso con Argentina en los mundiales", relató, mientras esperaba para ingresar al Fan Fest, donde hay una importante oferta gastronómica y de entretenimiento.

Maldonado se mostró además expectante por la posibilidad de que el capitán argentino, Lionel Messi, logre superar este lunes al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, tras igualarlo la semana pasada en 16 tantos con el triplete ante Argelia en el debut.

Messi, que en los últimos días se vio afectado por la difusión en Argentina de una noticia falsa sobre el presunto fallecimiento de su padre, lidera al equipo en la búsqueda del bicampeonato y será clave este lunes ante el conjunto europeo, que debutó la semana pasada con un triunfo por 3-1 ante Jordania.

"Es su último Mundial y lo disfrutamos al máximo", expresó Maldonado.