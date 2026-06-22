Cristiano frente a las dudas

Ante las dudas y críticas, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, necesita aislar el vestuario y volver a empezar en este Mundial en el Grupo K, liderado actualmente por Colombia.

Con Cristiano al frente. El luso, autor de 972 goles en su carrera y máximo anotador histórico de su selección, debería repetir en el once inicial tras la deslucida actuación grupal vista ante Congo.

"Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Martínez tras el empate 1-1 ante Congo.

Pero su equipo tendrá que aumentar el nivel competitivo para alimentar sus opciones. Ante RDC, Portugal se adelantó a los cinco minutos de la mano de Joao Neves, pero a partir de ahí se dedicó a controlar la posesión de forma estéril, con muchos pases horizontales que no hicieron daño al rival.

El empate de Yoane Wissa metió a Portugal en problemas, obligado a ganar sus dos próximos partidos para poder pasar a dieciseisavos.

Uzbekistán llega a esta cita sin nada que perder y con mucho que ganar, en el que es uno de los mayores escaparates de su historia futbolística.

El equipo de Fabio Cannavaro ya dejó pinceladas de personalidad pese a la derrota en su debut ante Colombia y se ha mostrado cómodo cediendo iniciativa para luego golpear en transición.

El duelo también enfrenta dos maneras de entender el juego: la Portugal de Roberto Martínez, pensada para dominar desde la posesión, y un Uzbekistán más vertical, que intenta ser eficiente con menos balón.

Será además un cruce entre dos exmadridistas. Cannavaro ganó dos ligas en el Real Madrid, en el que estuvo entre 2006 y 2009. Cristiano es el máximo goleador histórico del club blanco, con el que lo ganó todo entre 2009 y 2018 en una de las etapas más gloriosas de la historia del equipo.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.