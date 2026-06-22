Pronóstico: lluvias y tormentas llegan con un intenso frente frío esta mañana

El meteorólogo Alejandro Coronel informó que durante las primeras horas de este 22 de junio se desarrollaron los primeros núcleos de tormentas, en el sur del país y posteriormente llegaron a departamentos del centro de la Región Oriental.

Actualmente, se encuentra vigente un aviso meteorológico que alerta sobre celdas de tormentas que se desarrollan sobre el Centro y sur de la Región Oriental. Los departamentos a ser afectados son el sur de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí y Ñeembucú.

No obstante, se esperan que estas condiciones se extenderán a más sectores del territorio nacional en el transcurso de la jornada.

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Temperaturas irán bajando

En el mismo pronóstico, indicó que con el avance del frente frío, los vientos rotan al sector sur y se presentan con intensidad moderada en varios puntos del país, condición que también abarcará progresivamente a más departamentos.

Las temperaturas máximas previstas para la fecha están entre 15 y 25 °C. Las temperaturas mínimas se registrarían durante la noche, con valores entre 8 y 13 °C en la Región Oriental y entre 11 y 15 °C en la Región Occidental.

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¿Cuándo será el día más frío de la semana?

Para mañana martes, se prevén buenas condiciones de tiempo, a excepción del extremo noreste de ambas regiones, donde aún podrían registrarse algunas lluvias.

El ambiente se presentará frío desde las primeras horas, con temperaturas mínimas entre 5 y 13 °C y máximas entre 12 y 17 °C. Los vientos se mantendrán del sector sur.

Para el miércoles, las temperaturas mínimas estarán entre 3 y 9 °C y las máximas entre 15 y 20 °C, con baja probabilidad de lluvias a nivel país.