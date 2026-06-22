El argentino Luciano Gauna se rompe el ligamento lateral interno de la rodilla derecha

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el ala del conjunto azulgrana confirmaron el alcance de la lesión, sufrida durante la victoria ante ElPozo Murcia (6-1) en el segundo partido de la final por el título de la Primera División española.

El internacional argentino tuvo que retirarse en la segunda mitad tras un choque con un jugador del conjunto murciano y no volvió a la pista.

De este modo, se perderá el desenlace de la final, que se traslada a tierras murcianas, donde este martes (19.30 CET) el Barça dispondrá de la primera oportunidad para conquistar su octavo título liguero.

Gauna, que tras un inicio de temporada complicado había ganado protagonismo en los esquemas del entrenador Javi Rodríguez en el tramo decisivo del curso, será intervenido quirúrgicamente este martes. Una vez finalizada la operación, el club catalán emitirá un nuevo parte médico con la estimación del tiempo de baja.