El internacional argentino Martín Rufino renueva por El Ejido Futsal

El ala-pívot argentino se convirtió en un jugador importante dentro de los esquemas del equipo desde su llegada el pasado verano por su intensidad, capacidad de trabajo, versatilidad en diferentes posiciones ofensivas y facilidad para ver puerta.

Durante la pasada campaña, Martín Rufino fue uno de los jugadores más destacados de la plantilla, logrando un total de 12 goles y aportando experiencia en los momentos decisivos del curso.

A sus 29 años, el argentino cuenta con una amplia trayectoria tanto en su país como en España. Formado en las filas de Pinocho, uno de los clubes de referencia del fútbol sala argentino, defendió sus colores entre las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 antes de dar el salto al fútbol sala español.

Posteriormente militó en el Barça B en Segunda entre 2018 y 2021, pasó por Industrias Santa Coloma durante las campañas 2021-22 y 2022-23, y las dos últimas temporadas formó parte del Noia Portus Apostoli.